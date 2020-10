Kurz nach 22 Uhr am Montagabend hatten zunächst unbekannte Burschen in einer Tiefgarage in der Innsbrucker Reichenauer Straße mehrere Feuerlöscher versprüht. Nachdem die Polizei Ermittlungen aufgenommen hatte, meldeten Zeugen, dass zwei Jugendliche vom Tatort weglaufen würden.