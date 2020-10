Am Dienstag Vormittag fuhr ein 43-jähriger aus Salzburg mit seinem schwarzen VW-Bus von Schönram kommend in Richtung Waging am See. Bei Seehaus wollte der Salzburger nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 33-jährige aus Petting, welche mit ihrem weißen VW-Bus wiederrum von Waging in Richtung Schönram unterwegs war, also ihm entgegenkam.