Mit „The Symbol Remains“ führen Blue Öyster Cult ihren vielseitigen und markanten Sound auf hohem Niveau fort. Wie üblich steht Bloom für die eher härteren Songs und für Heavy-Metal-Riffs („That Was Me“, „Stand And Fight“), Dharma für den melodischeren Rock. Dharmas geniale Softrock-Nummer „Florida Man“ ist ein Höhepunkt des Albums. Eine echte Überraschung ist Richie Castellano, der nicht mal geboren war, als „(Don‘t Fear) The Reaper“ ein Hit war. Der 40-Jährige spielt Keyboards und Gitarren, war Songwriter, Co-Produzent und überzeugt obendrein als Sänger, etwa mit der düsteren Ballade „Tainted Blood“ - fast so, als wäre er schon immer dabei gewesen, nicht erst seit 2004.