In Kärnten leben viele Heiratsmuffel. Im Jahr 2019 wurden lediglich 2705 Ehen geschlossen. Das ergibt ein Minus von 4,8 Prozent im Vergleich zu 2018. Die meisten Hochzeiten (9913) gab es in Wien. Bei der Scheidungsrate hingegen steht Kärnten mit 1023 Trennungen an erster Stelle. Die wenigen Kärntner, die sich für den Bund des Lebens entscheiden, schieben das immer weiter hinaus. Männer heiraten im Durchschnitt mit 34,6 und Frauen mit 32 Jahren.