Sein Selbstvertrauen hat darunter offenbar nicht gelitten. „Wenn du keinen Erfolg hast, willst du das natürlich so schnell wie möglich korrigieren, aber ich bin nicht einer, der sich zu sehr darum kümmert, was über mich gesagt wird“, erklärte De Boer bei seiner Vorstellung. Gut möglich, dass er mit dem kommenden EM-Gegner Österreichs und den von Koeman eingeschliffenen Automatismen wieder besser reüssiert. „Ich möchte seine Arbeit fortsetzen“, sagte De Boer mit Blick auf seinen Vorgänger. „Er hat sich in den zwei Jahren sehr gut geschlagen, daher wäre es verrückt, wenn ich sagen würde, dass ich es ganz anders machen möchte.“