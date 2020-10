In der Wohnung konnten die Beamten in Kartons, einem Joghurtbecher und in einem Glasgefäß getrocknetes Cannabis sicherstellen. „Insgesamt rund 505 Gramm mit einem Verkaufswert von 6.000 Euro.“ Außerdem wurde in der Wohnung eine Schreckschusspistole mit 27 Patronen, eine geschliffene Machete und ein doppelgeschliffener Dolch aufgefunden. „Gegen den Beschuldigten besteht bereits ein aufrechtes behördliches Waffenverbot.“