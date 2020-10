Das ADAC GT Masters am Red Bull Ring in Spielberg wird in tristen Corona-Zeiten immer mehr zum Motorsport-Highlight: Erstmals und somit das einzige Mal im Jahr 2020 sind bei den Rennen am Ring Zuschauer zugelassen. Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts dürfen bis zu 3000 Fans pro Tag auf die Tribünen. Für die Motorsport-Knofel ist‘s angerichtet, denn die rot-weiß-rote ADAC GT Masters-„Armada“ wird immer größer.