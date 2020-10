Zwei Millionen Ablöse

Weil PAOKs Kapitän Dimitris Pelkas nach der verpassten Champions League zu Fenerbahce wollte. Seine Berater, die Agentur Rogon, vertreten auch Murg, beides ähnliche Spielertypen - so ging es gestern schnell. Rapid bekommt für Murg rund zwei Millionen Euro Ablöse. Plus Boni. Sonst hätte Barisic dem „ausdrücklichen Wechselwunsch“ des 25-Jährigen nicht nachgegeben. „Ich habe gesagt, dass es für beide Seiten passen muss“, so Barisic. „Er wollte unbedingt ins Ausland.“