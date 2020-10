Der Nationalfeiertag rückt immer näher, zumindest im ORF: Am Dienstag wurden die neun Finalisten der Show „9 Plätze - 9 Schätze“, die am 26. Oktober (20.15 Uhr) auf dem Programm von ORF 2 steht, im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ist die heuer zum siebenten Mal stattfindende Sendung „ein Fixstern am Programmhimmel, der für viele Österreicher zum Nationalfeiertag dazugehört“.