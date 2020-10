Dass das britische Gesundheitsministerium bei der Erfassung positiv getesteter Covid-19-Fälle überhaupt auf eine Microsoft-Excel-Datei setzt, statt die Daten in eine ihre Kapazitätsgrenzen nicht so schnell erreichende Datenbank-Software einzuspeisen, sorgt bei Beobachtern für Unverständnis. Jon Crowcroft, Informatikprofessor an der Uni Cambridge, zeigt sich im Gespräch mit der BBC erschüttert: „Excel ist für Menschen gedacht, die mit einem Haufen Daten für ihr kleines Unternehmen herumspielen. Wenn man etwas Ernsthaftes machen will, baut man etwas Maßgeschneidertes, das funktioniert. Es gibt Dutzende andere Dinge, die man tun könnte, aber man würde sicher kein XLS verwenden. Niemand würde das tun.“