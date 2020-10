Auf den Dorfstraßen und am Parkplatz der Silvretta-Bahn soll das Alkoholverbot künftig gelten. „Wir haben ja schon das Ausschank-Verbot ab 19 Uhr“, erklärt Bürgermeister Werner Kurz, „auch die Lautsprecher werden um diese Uhrzeit abgedreht. Eine Verordnung stellt aber sicher, dass das Verbot auch geahndet werden kann“, schildert der Bürgermeister der „Krone“ und bestätigt einen entsprechenden Bericht der „Tiroler Tageszeitung“. Künftig könnten in Ischgl also Polizei und Securitys kontrollieren, was am Skigebiets-Parkplatz und auf den Straßen konsumiert wird.