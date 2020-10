„Renne ein bisserl am Limit“

Zudem, so Thiem, sei es aufgrund des Belages und der langsamen Bedingungen sehr schwierig, freie Punkte zu bekommen. „Natürlich renne ich ein bisserl am Limit, aber das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der Regeneration. Und wenn ich es bis Dienstag schaffe, dass ich mich gut regeneriere, dann kann es wieder ein sehr gutes Match werden“, erklärte der nunmehr achtfache Major-Viertelfinalist. Wenn ihm das nicht gelinge, dann sei Schwartzman „schwer zu favorisieren“. Darum wollte er am Dienstag perfekt regenerieren, gut schlafen, gut essen und nach einer zumindest zweistündigen Behandlung noch nach dem Match gegen Gaston von seinem Physio Alex Stober auch am Montag eine weitere Behandlung über sich ergehen lassen.