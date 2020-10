Die am Dienstag startende und zum ersten Mal überhaupt ausgetragene „Andalucia Rally“ hat für Matthias Walkner enorm große Bedeutung. Nach der Absage der gesamten Cross-Country-Rallye-WM-Serie wegen der Coronavirus-Pandemie ist es für die Motorrad-Piloten der einzige Bewerb um sich auf die Anfang 2021 angesetzte Rallye Dakar vorzubereiten. Walkner will an beiden Schauplätzen reüssieren. In Spanien umfasst die Gesamtstrecke 1.354 Kilometer, den Anfang macht ein kurzer Prolog.