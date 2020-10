Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht zur Hälfte an den britischen Mathematiker und Physiker Roger Penrose „für die Entdeckung, dass die Bildung Schwarzer Löcher der Albert Einsteins Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie“ folgt, und zur anderen Hälfte an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel und die US-Astronomin Andrea Ghez für „die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts (eines Schwarzen Lochs, Anm.) im Zentrum unserer Galaxie“. Das hat die Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt gegeben.