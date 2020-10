Jetzt ist es amtlich! Norbert Schweitzer kehrt auf die Trainerbank beim FC Mauerwerk zurück. Er beerbt also Stefan Rieger und soll die Simmeringer wieder auf Vordermann bringen. „Die Mannschaft hat Qualität und gehört sicherlich nicht auf den derzeitigen Tabellenplatz. In den nächsten Trainings müssen wir noch härter arbeiten und schauen so schnell wie möglich wieder in die Spur zu finden“, meint Schweitzer.



Schon einmal Trainer bei Mauerwerk

Die derzeitige Situation bei Mauerwerk ist für Schweitzer ja nicht gerade unbekannt. Auch in der letzten Saison hat er als Feuerwehrmann den Klub nach nur vier Runden als Tabellenletzter übernommen und bis zur Winterpause stabilisiert. Leicht wird diese Aufgabe aber nicht werden. Immerhin wartet mit dem Wiener Sport-Club der Tabellenführer am Freitag. „In diesem Spiel können wir nur gewinnen“, so Schweitzer, „außerdem ist es immer etwas Besonderes beim Sport-Club zu spielen.“ Ob Schweitzer selbst oder Co-Trainer Patrick Kasuba das Spiel gegen den Sport-Club coacht ist noch offen.

Zu seinem damaligen Amtsantritt beim FC Mauerwerk gab es gegen Traiskirchen einen 5:1-Sieg. Dieses Mal wäre wohl schon ein Punkt ein gefühlter Sieg für die Simmeringer.