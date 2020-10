Das Zinsniveau wird laut Prognosen auch in den nächsten Monaten konstant niedrig bleiben. Eine positive Nachricht für all jene, die noch in der Planungsphase Ihres Finanzierungsprojektes stecken. Verschärft haben sich seit der Corona-Krise aber die Bonitätsbewertungen der Banken und es wird für bestimmte Personenkreise zunehmend schwieriger, positive Finanzierungsprüfungen zu erhalten. Gerade in diesen Fällen lohnt sich ein breiter Marktvergleich, da hier jede Bank unterschiedliche Kriterien und Bewertungen anwendet.