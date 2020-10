Flüge in großer Höhe

Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen. Zur Reduzierung der bodennahen Schallausbreitung sollen zudem die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten werden, die Schallverteilung wird laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Räume auf ein Minimum zu reduzieren.