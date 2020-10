„Am Montag gegen 18.45 Uhr kam eine bisher unbekannte männliche, vermutlich ausländische Person zu einem Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg und bot dort an, die Fassade zu reinigen.Der 45-jährige Hausbesitzer gab an, dass er auf einem kleinen Stück der Hausmauer die Reinigung versuchen dürfe. Nach kurzer Zeit, der Unbekannte hatte die Örtlichkeit bereits wieder verlassen, entwickelten sich durch ein nicht näher bekanntes Reinigungsmittel Dämpfe, die über ein offenes Kellerfenster in das Haus eindrangen“ heißt es seitens der Polizei.