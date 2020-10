Der psychische Gesundheitszustand der Sängerin von Hits wie „Baby One More Time“ oder „Toxic“ sei nach wie vor schlecht. „Britney ist bis heute nicht in der Lage, Dokumente zu unterzeichnen und Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Der Schutz ihres Vermögens ist sehr wichtig und dafür muss die Vormundschaft an Ort und Stelle bleiben, weil sie anfällig für unangemessene Einflüsse ist“, erklärte der Anwalt.