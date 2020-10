Das Brand der britischen Designerin, Model und Muse Susie Cave ist ein absoluter Favorit von Mode-Insidern. The Vampire’s Wife ist bekannt für schmeichelhafte Silhouetten und glamouröse Details, sowie dafür, Frauen und feminine Formen nach Herzenslust zu feiern. Die Kollektion ist sowohl in der Haltung als auch in der Herstellung fortschrittlich; die Kleidungsstücke wurden aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Ab dem 22. Oktober 2020 ist die Kollektion in ausgewählten Stores und online auf hm.com erhältlich.