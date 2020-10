Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erholt sich eigenen Angaben zufolge zunehmend von dem gegen ihn verübten Giftanschlag. Seine Ärzte seien überrascht von den Fortschritten, die er mache, sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit einem russischen YouTube-Blogger. Weiters erklärte er, dass er keine Ahnung habe, was genau ihm widerfahren sei. Er habe aber gedacht, er werde sterben.