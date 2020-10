Erst denken, dann klicken

Viele Verbraucher seien sich nicht bewusst, dass einfache Internetsuchen nach ihren Lieblingspromis möglicherweise zu schädlichen Inhalten führen könnten, so McAfee. Cyber-Kriminelle nutzten diese beliebten Recherchen oft aus, um Fans dazu zu verleiten, auf gefährliche Links zu klicken. Dass Kylie Jenner beispielsweise stark mit böswilligen Suchergebnissen in Verbindung gebracht werde, weise daraufhin, dass viele Fans von „Keeping up with the Kardashians“ nach kostenlosen Streaming-Optionen suchten, um Abogebühren zu vermeiden. Verbraucher müssten jedoch verstehen, dass Raubkopien und illegale Downloads sie für Cyber-Bedrohungen angreifbar machten.