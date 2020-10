Wie groß dieser Erfolg von Trevisan ist, wissen nur die wirklich, die die 26-jährige Italienerin auch kennen. Denn vor 10 Jahren hatte sie bereits einmal ihre Tennis-Karriere beendet. Wegen ihrer Magersucht. Nach einem vielversprechenden Start in ihre Profi-Laufbahn kam sie schnell in den Teufelskreis der Magersucht und wog bald nur noch 46 Kilos. „Bei meinem Vater wurde eine degenerative Krankheit diagnostiziert, er war immer weniger präsent in meinem Leben. Es war nicht einfach, meine Mama mit einem “neuen„ Menschen an der Seite zu sehen. Ich habe meinen muskulösen Körper gehasst und habe mir Diäten vorgeschrieben, die kaum einzuhalten waren. 30 Gramm Müsli und ein Stück Obst am Abend. Das genügte mir für den Tag, meine Mutter kletterte am Ende selbst auf die Pfirsich-Bäume, um mich etwas essen zu sehen“, sagte sie in einem Interview mit „The Owl Post“.