Ein 37-jähriger Alpinist ist gestern, Montag, auf einem Klettersteig am „Großen Donnerkogel“ (2.056 Meter Seehöhe) in Gosau im Bezirk Gmunden bei schlechtem Wetter in Bergnot geraten. Laut Polizei konnte der deutsche Staatsbürger wegen einbrechenden Schneefalls und Windes im Bereich „Donnermandl“ nicht mehr weiter. Nachdem er per Handy einen Notruf abgesetzt hatte, wurde der Unverletzte von einem Polizeihubschrauber mittels Taubergung gerettet.