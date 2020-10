Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr und dem langsamen Wiederhochfahren der Hotellerie starteten die Bergbahnen in den Tourismusorten Flachau, Wagrain und St. Johann heuer einen Monat später, Ende Juni, in die Sommersaison. Entsprechend gedämpft waren die Erwartungen hinsichtlich des Sommerbetriebs. Die Auswertung der Besucherzahlen zeigt nun, dass das Ergebnis besser ausfällt als erwartet. „Obwohl heuer weniger Sommergäste als in den letzten Jahren ihren Urlaub in der Region verbracht haben, konnten wir als Bergbahnen über die Ferienmonate Juli und August an die Besucherzahlen der letzten Jahre anschließen“, zeigt sich Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender im Snow Space Salzburg, zufrieden. Als Grund dafür gibt er an, dass es gelungen sei, verstärkt Tagesgäste anzusprechen.