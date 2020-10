Es herrscht rege Nachfrage nach Fahnen und Flaggen in der Lindwurmstadt. Ganz Klagenfurt will zu den Feierlichkeiten 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung ab Donnerstag festlich geschmückt sein. Geschäftsleute gestalten in der City ihre Schaufenster nach diesem Motto – auch ein Optiker-Geschäft, das schon 163 Jahre alt ist. Es gibt dort sogar gelb-rot-weiße Brillen.