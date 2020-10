Die bisherigen Matches haben sich die beiden nicht gerade freundschaftlich aufgeteilt. Diego liegt in den direkten Duellen mit 2:6 hinten. „2017 hatte ich gegen ihn in Kanada gewonnen, zwei Jahre später schlug ich Dominic im Semifinale von Buenos Aires. Ein wichtiger Sieg, weil dieser schöne Moment daheim vor meinen Fans passierte“, erzählt die Nummer 12 der Welt, „doch die letzten drei Duelle gewann alle Dominic. Und ganz ehrlich: Er spielt in der Form seines Lebens!“