An der österreichisch-bayrischen Grenze ist am Wochenende ein völlig überladener Pkw aus dem Verkehr gezogen worden - in dem VW Golf befanden sich elf Menschen, davon zehn illegale Migranten und der mutmaßliche Schlepper. Den deutschen Beamten an der Grenzkontrollstelle Walserberg war das Fahrzeug aufgefallen, weil es durch das Gewicht viel tiefer lag.