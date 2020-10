Schneesicher, bei Innsbruckern beliebt und von einem Investitionsstau geplagt: So lässt sich das Skigebiet Axamer Lizum in Kürze beschreiben. In den vergangenen Jahren hat allerdings eine Modernisierung Einzug gehalten, ablesbar an einem Riesen-Teich samt Beschneiungsanlage um rund zehn Millionen Euro.