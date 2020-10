„Gratulation, Sie haben gewonnen!“ - So oder so ähnlich dürfte das Telefongespräch am Montag begonnen haben. Dem 65-jährigen Einheimischen wurde vorgegaukelt, dass er einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen habe. „Um das Geld auch ausbezahlt zu bekommen, sollte der Mann einen Sicherungsbetrag in Form von Gutscheinen einer Kryptowährungs-Plattform leisten“, so die Ermittler.