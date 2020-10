„Ich hätte nie erwartet, dass es wieder so gut wird und ich wieder Ski fahren kann, ohne an die Verletzung zu denken“, gab sich Schild knapp zwei Wochen vor dem Saisonauftakt am Rettenbachgletscher zuversichtlich. „Das Knie ist tipptopp, mir geht es sehr gut“, sagt Schild und geht davon aus, „dass ich in Sölden starte, wenn das Gefühl passt“. Auch seelisch ist die Salzburgerin im Hoch. „Weil ich endlich wieder Skifahren darf. Und weil ich nach der langen Pause vom ersten Skitag an ein gutes Gefühl gehabt habe.“ Dass Anspannung und Druck nun jedem Tag zum Rennen hin steigen, sei logisch. „Deshalb bin ich bin froh, dass ich noch fast zwei Wochen habe.“