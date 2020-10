In der Wundambulanz des Elisabethinen Krankenhauses in Klagenfurt startet in den nächsten Tagen die weltweit erste Studie, bei welcher der Wirkstoff an ausgewählten Patienten getestet wird. „Im Auswahlverfahren ist eine genaue Abfrage über Vor- und Begleiterkrankungen, eine Laborabnahme und die Vermessung der zu therapierenden Wunde notwendig“, erklärt Christiane Dreschl, die zuständige Wundfachärztin.