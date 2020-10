Der 60-jährige Angestellte wollte Überprüfungen bei einem Pkw durchführen. Dabei stellte er das Fahrzeug mit Automatikgetriebe auf einem leicht abschüssigen Parkplatz ab und wechselte in den Parkmodus. Um den Diagnosestecker im Bereich unter dem Lenkrad zu finden, legte er sich mit dem Oberkörper voraus in den Fußraum der Fahrerseite. Dabei dürfte er den Knopf beim Ganghebel zum Wechseln des Ganges betätigt haben, sodass sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und in Richtung B 98 (Millstätter Straße) zu rollen begann. Dabei wurde der 60-Jährige im Bereich der Brust zwischen Fahrertüre und Schweller eingeklemmt, hielt sich bei der Fahrertüre, bei der das Fenster geöffnet war fest und wurde einige Meter mitgeschleift. Nachdem sein Arbeitskollege dies bemerkt hatte, lief er dem Fahrzeug nach, betätigte die Fußbremse und konnte das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Der Angestellte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.