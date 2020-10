Chaotisch ging es am Montag bei der Online-Anmeldung zur Grippe-Impfung in Graz zu. „Ab 9 Uhr war ein Internet-Formular freigeschaltet. Eine Minute später waren bereits alle Termine im ganzen Jahr weg“, ärgerte sich ein Anrufer am „Krone“-Telefon. „Ein technisches Problem“, beteuert man bei der Stadt.