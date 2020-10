Erfundene Tragödien als Vorwand

Mutter und Tochter blieben bis Ende 2019. Der Grund scheint angesichts der Vorwürfe, die jetzt im Landesgericht Wiener Neustadt (NÖ) verhandelt werden, klar: Die beiden haben die Familie ausgenommen. Als Vorwand dienten irgendwelche erfundenen Tragödien in der Heimat: Angeblich gab es einen Wucherer, bei dem man sich Geld geborgt hatte und der den Schwiegersohn bedrohte. Dieser Schwiegersohn stand überhaupt im Zentrum des Lügenkonstrukts: Angeblich litt er an Krebs und musste in Istanbul operiert werden.