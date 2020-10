Auch die Hartberger ließen im Transfer-Finish der Bundesliga die Drähte noch glühen - mit viel Erfolg! So stößt ÖFB-Hoffnung Sascha Horvath, zuletzt in Deutschland bei Dynamo Dresden, zur Truppe von Markus Schopp. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte bereits 76 Spiele in der höchsten Spielklasse Österreichs. Zudem stehen 43 Partien in der zweiten Liga auf dem Leistungsnachweis.