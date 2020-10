Tour geplant

Sofern es die aktuelle Corona-Lage erlaubt, ist Felix Kramer in nächster Zeit auch noch einige Male live zu sehen. Geplant sind Gigs am 13. Oktober in den Linzer Kammerspielen, am 14. Oktober in der Spielboden Kantine in Dornbirn, am 15. Oktober im Innsbrucker Treibhaus, am 16. Oktober im Kunsthaus Nexus in Saalfelden, am 23. Oktober im Salzburger Jazzit, am 24. Oktober im Acht Millimeter Kino Mank und schließlich am 19. November im Wiener Konzerthaus. Alle weiteren Infos und Karten gibt es unter www.felixkramer.at.