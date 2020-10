Es hat nicht lange gedauert: Erneut ist am Montag am Wiener Lueger-Denkmal interveniert worden - diesmal mit einem Meißel. Gegendemonstranten waren am Nachmittag aktiv geworden und schlugen die in der Nacht von einer Künstlergruppe angebrachten in Beton gegossenen Buchstaben des Wortes Schande vom Denkmal.