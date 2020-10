„Der Wolf war ein kräftiges Tier, etwa ein Jahr alt und rund 50 Kilo schwer“, weiß der Schärdinger Bezirksjägermeister Franz Konrad Stadler, in dessen Zuständigkeitsbereich der Isegrim am vergangenen Samstag gefunden wurde, genauer gesagt in Münzkirchen. Der Kadaver wurde zur Untersuchung zur Veterinärmedizinischen Universität nach Wien gebracht, der DNA-Vergleich wird die Herkunft klären. Jene Wölfe, die heuer in Weyer, Vorderstoder, Steyrling, Unterach, Gmunden und Kirchham nachweislich fünf Rehe und drei Schafe gerissen haben, stammen aus dem Süden Europas. In Steyrling und Kirchham war es jeweils dasselbe Raubtier, das auch in Spielberg und Gaishorn in der Steiermark für Risse verantwortlich war.