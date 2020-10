Mehr Covid-Drive-ins

Auch die Teststraßen in der Steiermark wurden erweitert: Kürzlich öffnete ein Drive-in in Gleisdorf, der die Standorte in Graz-Mariatrost, Bruck an der Mur, Feldbach, Gleisdorf, Judenburg, Lannach, Liezen und Wagna ergänzt. „Darüber hinaus stehen täglich bis zu 15 mobile Test-Teams im Einsatz“, berichtet Anna Eisner-Kollmann