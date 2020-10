Indes sorgt ein zweiter St. Pöltner Cluster für Wirbel. Zehn von 29 Personen, darunter Hobbysportler aus Oberösterreich und Kärnten, die am vorvergangenen Wochenende an einem Eishockey-Trainingslager in der Landeshauptstadt teilgenommen haben, wurden positiv getestet. Gerüchte, wonach auch Personen mit Wohnsitz im Ausland teilgenommen haben, konnten vom Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig noch nicht bestätigt werden.