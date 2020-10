Nach den heftigen Unwettern in Frankreich in Norditalien ist das Ausmaß der Schäden und die Zahl der Todesopfer noch immer unklar. Bei den angespülten Körpern an der ligurischen Küste könnte es sich allerdings um Friedhofsleichen handeln - die Verstorbenen sahen offenbar so aus, als wären sie nicht erst seit Kurzem tot.