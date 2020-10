Bei Unfällen hinkt der Altersgruppen-Vergleich

Die Statistik verneint dies auf den ersten Blick: 2019 wurden in Österreich 922 Autolenker, die 75 Jahre oder älter waren, bei Verkehrsunfällen verletzt, weitere 22 Lenker wurden getötet. Damit sind in dieser Altersgruppe 112 Personen pro 100.000 bei einem Verkehrsunfall verunglückt. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen verunglückten 382 Personen pro 100.000 - also mehr als dreimal so viele!