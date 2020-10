Das für kommenden Freitag geplante Testspiel von Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen AS Monaco findet nicht statt. Wie die „Bullen“ am Montag mitteilten, nimmt der von Ex-Salzburg-Co-Trainer Niko Kovac gecoachte französische Erstligist „wegen der allgemeinen Corona-Entwicklung in den beiden Ländern aus Vorsichtsgründen von der Reise zum Testspiel Abstand“.