Ausflug zu Fans sorgt für Entsetzen

Trump steht wegen seiner Corona-Infektion eigentlich unter Quarantäne, ließ es sich aber nicht nehmen, am Sonntagabend in einem schwarzen SUV an Fans in Bethesda nördlich von Washington vorbeizufahren und ihnen zu winken, wie auf Videos zu sehen war. Trump saß mit mindestens zwei Personen in dem Wagen und trug eine Stoffmaske.