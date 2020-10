Unangemeldet in Hamburg gelebt

„Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Mittäter vor“, hieß es in einer Erklärung. Der mutmaßliche Täter sei unter einer Berliner Adresse gemeldet. Eine Überprüfung in Berlin habe aber ergeben, dass er dort seit 2019 nicht mehr wohnt. „Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn, in der sich der Beschuldigte unangemeldet aufhielt“, hieß es weiter. In der Nacht auf Montag sei die Wohnung durchsucht worden. „In der Wohnung wurden Datenträger sichergestellt, deren Auswertung andauert.“