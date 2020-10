Anschober will nicht „über Köpfe der Betroffenen hinweg“ entscheiden

Neben der Finanzierung wird es auch um einheitlichere Rahmenbedingungen gehen. Das soll aber im Konsens und „in gemeinsamer Verantwortung“ mit den Ländern und Gemeinden geschehen. Anschober betonte bei einer Pressekonferenz in Wien, dass er keine Reform „über die Köpfe der Betroffenen hinweg“ durchführen möchte. Aus diesem Grund suchte der Gesundheitsminister auch in mehreren Bundesländern das Gespräch mit den Betroffenen. Zudem habe man im Sommer eine digitale Informationstour mit einer Online-Befragung gestartet, an der sich über 3000 Personen - teils Mitarbeiter, pflegende Angehörige oder Betroffene - mittels Fragebogen eingebracht haben. Diese habe ein recht einheitliches Bild über die Reformnotwendigkeiten gezeigt.