Umgehend nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses sei die Informationskette gestartet worden, wurde aus dem Kanzleramt versichert. Als Vorsichtsmaßnahme würden alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters noch am Montag getestet. Auch Kogler sei am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen und werde wie der Kanzler noch am Montag getestet.