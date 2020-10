„Wir haben Durst. Können wir etwas zu trinken haben?“ Was nach einem verzweifelten Hilferuf zweier Frauen in gebrochenem Deutsch klang, hatte am Wochenende in Waidhofen an der Ybbs leider einen kriminellen Hintergrund. Denn die beiden wollten sich damit anscheinend lediglich Zutritt in eine Wohnung verschaffen, um diese dann nach Wertsachen zu durchsuchen. Und bei einem gutgläubigen, Ehepaar klappte es dann auch. Die beiden hilfsbereiten Pensionisten baten die Frauen herein. Sie servierten ihnen dann sogar eiskaltes Dosenbier.