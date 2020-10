„Es ist wichtig, Brustkrebs in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Es ist kein Tabuthema mehr. Eine Früherkennung kann Leben retten“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Die Untersuchungen können an vier Standorten im Burgenland kostenlos vorgenommen werden. Im Ernstfall sind dank spezialisierter Brustgesundheitszentren in Güssing und Eisenstadt Patienten bestens versorgt.